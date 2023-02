Athlétisme : Jérôme Lechien, le chirurgien namurois pressé

Au départ d'une course, il y a deux moyens assez faciles pour identifier Jérôme Lechien. Premièrement, il porte souvent un maillot aux couleurs des Etats-Unis, un pays dont il apprécie particulièrement la politique sportive. Deuxièmement, il est presque toujours... aux avant-postes.

Double tenant du titre du challenge de la ville de Namur (sur courtes distances), vainqueurs de très nombreuses courses de niveau régional, Jérôme est un coureur amateur atypique. Médecin de formation, chirurgien ORL, professeur d'université, chercheur, ce Namurois de 35 ans est tout ça à la fois. Mais malgré une carrière scientifique internationale et une vie à 1000 à l'heure, il continue à s'entraîner tous les jours. Avec une rigueur étonnante. "Ca peut paraître bizarre, voire même surprendre, mais la course à pied est eu centre de ma vie. Tout s'articule autour de ça. Et pas le contraire" nous explique t'il en coup de vent avant une séance de fractionné matinale. "Je cours en moyenne 90 kilomètres par semaine à travers des séances très spécifiques. Ce qui m'intéresse, c'est de parvenir à aller vite et de sans cesse repousser mes limites. J'aime sentir que je suis dans le rouge et que je suis à la limite de la rupture. La course à pied fait partie de mon équilibre, elle me permet de rester calme dans des situations de grand stress que je suis amené à vivre dans l'exercice de mon métier, notamment quand je suis en salle d'opération. La course à pied est un régulateur qui me permet d'être à fond dans tout ce que je fais. La course, c'est l'élément transversal de ma vie. "

C'est à l'école que Jérôme Lechien s'est découvert une passion pour le running, notamment sur 100 mètres. "J'étais intrinsèquement rapide, sans entraînement spécifique. Une vitesse que j'ai mise à profit dans le football provincial aussi. Et puis, plus tard, j'ai découvert la course sur route. Aujourd'hui, c'est essentiellement sur les courtes distances que je m'épanouis. La course à pied, elle m'apporte la rigueur. En compétition, il faut garder le rythme et être stratège pour gagner des courses face à des adversaires parfois plus forts que moi. Et puis, j'ai aussi grâce à ce type d'effort accès à des moments de profonde lucidité intellectuelle. C'est souvent à l'entraînement ou en compétition que je trouve la solution aux problèmes que je rencontre, notamment dans mon métier de médecin."