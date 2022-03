Athlétisme: Hanne Claes, Noami Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus seront les Cheetahs pour le 4x400m

Carole Bam a retenu dans l'ordre Hanne Claes, Noami Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus pour disputer les séries du relais 4x400 m des championnats du monde en salle de Belgrade, dimanche à 11h45.

Les Cheetahs entreront en piste au couloir 3, devant l'Espagne (2) et derrière la Grande-Bretagne (4), les Pays-Bas (5) et les Etats-Unis (6). Ce sont les deux premières de ce tour préliminaire et les deux autres équipes les plus rapides qui se disputeront à 19h55 le titre dans la dernière finale de cette 18e édition des championnats du monde en salle.

Hanne Claes, Noami Van Den Broeck, Imke Vervaet, Camille Laus, Helena Ponette, Nina Hespel.

Elles vont tenter de se qualifier pour leur sixième finale internationale qui serait leur troisième consécutive. L'an dernier les Cheetahs avaient pris la 7e place tant aux World Relays de Chorzow qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo.