Athlétisme : Duplantis entame à Doha ses répétitions pour le seul titre qui lui manque

"J’ai l’impression d’être en assez bonne forme pour faire de bonnes choses" dès vendredi, annonce-t-il. "Je ne sais pas si quelqu’un a déjà sauté 6 m au Qatar. Il faut vérifier… Personne ? Alors quelqu’un doit le faire. Vite !"

De préférence lui-même plutôt que le vice-champion olympique américain Chris Nilsen, qui a passé 6 m il y a quelques jours après avoir franchi 6,05 m début mars à Rouen (France), devenant ainsi le cinquième meilleur performeur de l’histoire en salle.

Pour la star suédoise de la discipline, il faut aussi gérer l’attente du public de le voir sans cesse améliorer son record du monde. "Ça peut être compliqué", admet Duplantis. "Mais j’essaye de ne pas trop y penser car je connais mon sport et je sais que (ça) n’est pas possible tous les jours, même si les gens attendent parfois ça de moi."

"On s’y habitue, ça fait partie du jeu", assure "Mondo". "A chaque fois que je suis sur la piste, je me donne à 110% et c’est tout ce que je peux faire."