Athlétisme: Chloé Herbiet, l'apprentissage ultra rapide du marathon

Chloé Herbiet est la nouvelle championne de Belgique de marathon.

Le 08 octobre, elle a remporté le marathon d'Eindhoven pour sa première sortie sur la distance mythique.

Un exploit d'autant plus impressionnant qu'avec son chrono de 2 heures 27 minutes et 53 secondes, la Famennoise est passée tout près du minima qualificatif pour les jeux de Paris (2 heures 26 minutes et 50 secondes). Son chrono est le plus rapide de l'histoire pour une athlète francophone, le 3e chrono féminin belge absolu mais surtout le plus rapide jamais enregistré pour une première tentative sur la distance.

A 24 ans à peine, alors qu'elle est encore amatrice, elle se présente comme un grand espoir du marathon belge.

Chloé, c'est une touche à tout de la course à pied. Cette année, elle a battu tous ses records personnels: du 1500 mètres au marathon en passant par le 5000 et le 10.000 mètres. "J'adore m'entraîner et partir courir seule avec ma musique dans les oreilles" explique t'elle. "Ce que je préfère, c'est pousser mon corps au maximum, tenter d'être la plus performante possible et de rivaliser avec les meilleures. Pour le moment, je n'ai aps envie de choisir et j'aime autant l'effort de la piste que celui sur route ou dans les labourés quand je participe à un cross."

La route, la piste, le cross country. Chloé est n'est jamais rassasiée. "Elle n'en a jamais assez" explique Thomas Vandormael, son entraîneur au WACO, le club d'athlétisme de Waremme. "Sa performance est d'autant plus impressionnante que la préparation spécifique pour ce marathon a été assez courte. Et même si elle a brillamment réussi sa première sortie sur la distance, on ne considère pas encore Chloé comme une marathonienne en tant que telle. Elle ne compte d'ailleurs pas encore se consacrer uniquement à cette distance."

Actuellement, l'athlète de 24 ans ne dispose d'aucun statut de sportive professionnelle. Deux jours avant sa victoire à Eindhoven, elle était encore en salle d'accouchement, à la maternité de Marche où elle travaille comme sage femme. Mais pour lui donner la chance de vivre son rêve de représenter la Belgique aux JO de Paris, et en attendant un éventuel statut de sportive pro, sa famille s'est mobilisée. Elle vient de participer à un jeu télé et a remporté une coquette somme d'argent. De quoi permettre à Chloé de prendre une année sabbatique et de consacrer entièrement à l'athlé.

Aujourd'hui, Chloé Herbiet n'est pas encore officiellement qualifiée pour les jeux. Mais tous les feux sont au vert pour décrocher très bientôt son ticket olympique via le ranking mondial. Elle pourrait aussi s'aligner sur un marathon en début d'année prochaine pour se qualifier au temps selon les critères exigés par le COIB, le Comité Olympique et Interfédéral Belge.