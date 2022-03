Athlétisme: Cédric Van Branteghem "Performer au plus haut niveau aussi longtemps, c'est rare"

Les Belgian Tornados rentrent ce lundi en Belgique avec, autour du cou, la plus belle médaille de leur incroyable palmarès. L'or mondial décroché hier an finale du 4X400 des championnats du monde indoor à Belgrade en Serbie. Une 14e médaille internationale en 28 finales (championnats d'Europe, du monde, Jeux olympiques, mondiaux de relais) disputées depuis 2008. Une longévité exceptionnelle que Cédric Van Branteghem, membre fondateur du relais 4X, salue. "Je n'ai aucun mérite dans ce succès mais je suis ravi et fier d'avoir été au début de ce projet avec Jonathan et Kévin mais aussi Jacques évidemment. Ca me donne toujours autant de frissons de les voir courir. Mais ce que je retiens surtout, c'est que le projet continue depuis si longtemps avec des piliers comme les jumeaux, des coureurs qui reviennent très fort comme Julien Watrin et des plus jeunes comme Jonathan Sacoor et Alexander Doom."

Le 4X4, c'est un projet sur lequel l'athlétisme belge investi depuis longtemps, du temps, de l'énergie et des moyens. "Les projets, c'est la base d'une réussite pareille. Il faut construire petit à petit. C'est aussi ce qui se passe actuellement avec les épreuves combinées et le succès des filles en hepta ou au pentathlon. Avec le relais, on a initié le projet avec les garçons un peu avant les jeux de Pékin en 2008 et maintenant on voit que les filles sont présentes dans tous les grands championnats et que le relais mixte marche bien aussi. Et ça, ça donne envie aux jeunes de s'y mettre parce qu'ils ont conscience que grâce aux relais, ils pourrons beaucoup plus vite participer à des grands championnats qu'en individuel. C'est une dynamique positive qui amène inévitablement des résultats."

Depuis toutes ces années, la Belgique est devenue une nation référence du relais. "C'est rare dans le sport de haut niveau de performer aussi longtemps à ce niveau-là. La longévité des jumeaux notamment m'impressionne beaucoup parce que malgré les blessures et le temps qui passe, ils sont toujours là."

Un résultat qui doit maintenant booster la saison des relayeurs avec, en point de mire, des championnats du monde et d'Europe cet été. "On doit être fiers et se servir de ça pour aider toute l'équipe belge à continuer à croire en ses possibilités."