Athlétisme : Camille Laus souhaite que Carole Bam soit mieux considérée

Les Belgian Cheetahs ont terminé leurs Mondiaux d’athlétisme en décrochant la sixième place de la finale du 4X400m. Depuis 2018, les relayeuses belges se sont toujours retrouvées finalistes avec notamment une cinquième place lors des Jeux olympiques de Tokyo. Des résultats probants et une progression constante que l’on doit aussi en grande partie à la coach du relais Carole Bam.

Une coach qui ne serait pas reconnue à sa juste valeur. Ses athlètes avec la capitaine Camille Laus en tête ont décidé de lui montrer tout leur soutien. "On est super contentes du travail que Carole Bam fait depuis 2018, on atteint tout le temps les finales des grands championnats, on bat notre record. Ici encore, on a montré que les résultats sont là" détaille la Tournaisienne dans les colonnes de l’Avenir et de la DH. "On aimerait qu’elle soit vraiment considérée comme une bonne coach. Tout ce qu’on a à dire, c’est qu’on est super contentes de son travail, l’équipe tourne bien de cette façon et on a envie que cela reste comme ça. On veut surtout qu’elle soit considérée et qu’elle se sente bien dans son environnement pour continuer à performer.” conclut Camille Laus.