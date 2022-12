Athlétisme : après avoir échappé aux sanctions, le Kenya promet d’intensifier sa lutte antidopage

Le mal est toutefois ancien : le Kenya, réputé pour ses coureurs de fond et demi-fond, est classé depuis 2016 en catégorie A (la plus à risque) sur la liste de surveillance de l’athlétisme mondial et de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

A ce jour, 55 athlètes kényans sont suspendus par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) tandis que huit autres cas sont encore en d’instruction.

La plupart des athlètes suspendus ou bannis cette année pour dopage sont des coureurs sur route ou des marathoniens.

Depuis 2016, des mesures ont déjà été annoncées par l’Etat kényan pour endiguer le phénomène : création de l’agence nationale antidopage et élaboration d’un système de sanctions pouvant aller jusqu’au pénal.

Mais cela ne semble pas suffisant au regard du nombre de cas positifs enregistrés ces dernières années.

Le gouvernement a récemment annoncé un plan d’investissement massif : 25 millions de dollars sur cinq ans pour financer la lutte antidopage (tests, personnel, enquêtes).