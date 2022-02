Athènes veut solder sa dette vis-à-vis du FMI

Le gouvernement grec compte rembourser d'ici fin mars la dernière tranche de dettes contractées par la Grèce auprès du FMI. Il s'agirait d'une somme de quelque 1,8 milliard d'euros, selon la chaîne publique ERT. Depuis 2010, le Fonds monétaire international a soutenu financièrement la Grèce à hauteur de plus de 32 milliards d'euros.

Ce remboursement marquerait une étape de plus dans la sortie de la grave crise financière et économique dans laquelle la Grèce avait été plongée en 2009. Depuis 2018, l'Etat du sud de l'Europe emprunte à nouveau seul sur les marchés financiers. Le taux des obligations grecques à 10 ans s'élève actuellement à environ 2% alors qu'au plus fort de la crise financière, en 2012, il avait culminé à plus de 35%.