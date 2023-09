Athènes à la recherche d'espaces verts pour un air plus sain et des températures plus fraîches.

Depuis le lancement de cette initiative en 2020, les "pockets parks" se multiplient et neuf de ces petits parcs ont ainsi vu le jour. Il s'agit de petits espaces spécialement aménagés dans des endroits auparavant laissés à l'abandon.

Ces terrains oubliés deviennent des parcs ou chemins avec pelouses, arbres et bancs publics.

Leur taille varie, le plus grand affiche une surface de 750 m².

L'objectif de la création de ces nouveaux lieux de vie et de détente est de faire baisser la température dans certains quartiers et d'apporter de l'ombre aux habitants d'Athènes pendant les épisodes de chaleur, qui sont de plus en plus fréquents. Ces petits espaces verts n'ont pas seulement vocation à lutter contre la pollution de l'air, ils participent aussi, à leur niveau, à lutter contre la criminalité dans certains quartiers très pauvres de la ville.