Athena Sol, la prof de français qui décrypte les commentaires sexistes

C’est en 2021 qu’Athena Sol décide d’exporter ses analyses grammaticales des bancs d’école aux réseaux sociaux. Alors qu’elle se trouve dans les rues de Bordeaux, un homme lance à la jeune femme : "T’es très bonne, dis merci, c’est gratuit". A force de se répéter cette phrase, Athena décide d’en effectuer l’analyse. C’est le début de sa chaîne et de sa série à succès : "Des Charos & des lettres". Dans ses capsules vidéos, la professeure dénonce les propos sexistes, les remarques homophobes et l’agressivité des réseaux sociaux au travers d’une analyse poussée de la langue française. Avec ses vidéos, Athena Sol tourne à la dérision devant plusieurs milliers de personnes ces phrases lancées violemment dans la rue. Une manière pour la créatrice de contenu de prendre de la distance face à ces agressions. Si la jeune femme passe à la loupe ses propres expériences, elle récolte également les témoignages douloureux de ses abonnés. Ainsi, un "Hey ! À moi aussi tu me donnes le sein", lancé à une femme en train d’allaiter devient l’occasion de redécouvrir le complément d’objet second. Tandis qu’un commentaire Instagram déplacé tel que "Hum sans soutif en plus, j’adore" permet à la Tik Tokeuse de revoir l’octosyllabe et le rôle de la locution adverbiale "en plus".

Victime de harcèlement lorsqu’elle était plus jeune, Athena Sol prend aujourd’hui sa revanche et use de la force des mots pour rire des agresseurs. Ce parcours atypique, Athena a décidé de le décrire dans son livre "Parle ou crève". La vidéaste revient dans cette œuvre sur son apprentissage de la lecture en passant par son adolescence compliquée et son appropriation de la langue et de ses subtilités.