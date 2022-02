Ath: une tournée minérale moins suivie que d'habitude?

Que pense-t-on, de l'autre côté du comptoir, de cette tournée minérale cuvée 2022? A l'Estaminet, a-t-on vendu plus de softs, ce mois-ci? "Oui, quand même, j'ai adapté mes commandes en conséquence", explique Arthur, l'un des gérants. Mais ce qui a vraiment cartonné dans ce café branché de la Grand-Place, ce sont les "mocktails". "Des cocktails sans alcool. A l'occasion de la tournée minérale, on en a sorti un nouveau, à base de pomme, de gin sans alcool, de cassis: ça fonctionne vraiment bien auprès de notre clientèle". Son café est très prisé des jeunes, tranche d'âge qui "suivrait" peut-être plus assidûment ce "challenge zéro alcool"? C'est l'hypothèse de Dominique, patronne du Troquet, un autre café de la Grand-Place. "Ma clientèle est plus âgée. Je vends très peu de softs. Plutôt du vin, des bières spéciales, des Irish coffee, ou des thés, des cafés. Très peu de clients nous disent qu'ils font la tournée minérale. Juste quelques habitués, qui restent chez eux, tout le mois de février. Je sais que je vais les revoir en mars". Même son de cloche au café des Délices, juste à côté. La tournée minérale s'est fait très très discrète cette année, nous explique Valérie. "On en a entendu moins parler que les autres années. Je pense que les gens avaient besoin de se lâcher un peu, après toutes les restrictions: les fermetures dans l'horeca, le masque, le covid safe ticket...Quand ils reviennent au restaurant, ils se font plaisir avec une bonne bière, un verre de vin".

Ah tiens, une grande table qui s'installe. On tente le coup, une dernière fois..."Quelqu'un fait la tournée minérale?" "Moi! Mais uniquement le 29 et le 30 février!" Santé.