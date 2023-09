Ath : une parade fantaisiste de cyclistes féminines demande plus de sécurité dans et autour de la ville

Un casque doré, une pancarte représentant une femme à vélo et des fleurs dans son panier, Aurore Dosimont guide un cortège 30 femmes qui traverse les rues d’Ath. "J’ai plein de copines qui me disent qu’elles veulent faire une balade avec moi, car cela les aiderait à avoir moins peur. Là je me suis dit qu’il y a un vrai problème avec le vélo et les femmes, car elles n’osent pas prendre leurs vélos", explique-t-elle.

Pour répondre à l’envie de ses amies, Aurore Dosimont organise la première "Fancy Women Bike Ride" d’Ath. Il s’agit d’une parade fantaisiste de femmes à vélos organisée dans plus de 200 villes d’une trentaine de pays dans le monde. Pour les nombreuses femmes présentes, c’est une occasion rêvée de rouler, sans les craintes habituelles. "Tout un groupe coloré avec des fleurs, des couleurs et des paillettes, c’est juste génial !", s’exclame Nelle, une cycliste. "Je pense que s’il y avait des espaces moins dangereux et qu’on se sentait plus à l’aise dans la ville, je roulerai plus", ajoute Martine, une autre cycliste.