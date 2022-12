Ath : une élève de l’IPES présélectionnée pour un concours au salon de l’agriculture à Paris

Noélie Lagneaux, 18 ans, étudie en 7e professionnel élevage à l’Institut provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) d’Ath. Elle a su se démarquer face à ses adversaires (et amis) lors de la présélection au concours de jugement d’animaux par les jeunes. "Je ne m’attendais pas à être sélectionnée mais je suis très enthousiaste", précise Noélie. "Je n’ai jamais participé à ce genre de concours. Pendant les entraînements à l’école, j’ai vraiment aimé l’activité. Et au final, me voilà sélectionnée pour Paris".

Chaque année, le Salon Internationale de l’Agriculture de Paris organise le concours de jugement d’animaux par les jeunes. Ce concours permet à des jeunes élèves de l’enseignement agricole ou jeunes professionnels de juger la morphologie des animaux reproducteurs (vaches, chèvres, moutons, etc.). Sept candidats de l’IPES Ath et sept candidats de la Reid se sont affrontés sur une épreuve de pointage de la race laitière Prim’Holstein.

"Tout au long de l’épreuve, ils ont noté la vache selon certains critères morphologiques : l’observation du pis et la disposition des trayons qui ont une importance pour la traite mais aussi l’inclinaison du bassin de l’animal, la disposition des pattes, l’angle du jarret de la vache qui sont autant d’éléments incontournables dans le cadre de l’insémination ", explique Mme Monique Romain, professeur à l’IPES Ath.

À l’issue de l’épreuve, 4 lauréats se sont qualifiés pour participer au Concours de Jugement d’Animaux par les Jeunes. Noélie Lagneaux, en 7e professionnel élevage et gestion de troupeaux à l’IPES d’Ath, a été sélectionnée avec trois autres élèves de la Reid à Liège. Dans les semaines et mois à venir, les lauréats se prépareront pour l’épreuve finale qui les attend à Paris du 25 février au 5 mars 2023.