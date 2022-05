Ath : trois mille spectateurs aux Sortilèges "nouvelle formule"

Payant pour la première fois, sur deux jours et concentré sur l’Esplanade d’Ath, le festival d’arts de rue "Sortilèges, Rue et Vous !" a accueilli près de trois mille visiteurs (environ 700 ce mercredi et 2150 ce jeudi de l’Ascension, jour historique de l’événement). Après deux ans d’absence, la décision de rajouter un jour à l’événement était nécessaire selon les organisateurs pour pouvoir montrer tous les spectacles créés ces trois dernières années.

Pour cette 32e édition, deux cents artistes de quarante compagnies ont donné nonante représentations dans des domaines variés : théâtre de rue, spectacles forains, cirque, musique, déambulations rythmées… Plongez-vous dans notre reportage sonore ci-dessus si vous voulez prolonger le plaisir.