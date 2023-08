Ath renforce les mesures de sécurité autour de sa ducasse

À Ath, la police renforce ses mesures de sécurité à quelques jours de sa traditionnelle ducasse du quatrième dimanche d’août. Plus de 100.000 personnes sont attendues au cours du week-end, et cela, dans une région où des bagarres, parfois mortelles, ont marqué l’été… Notamment entre bandes de motards rivales. Le bourgmestre, Bruno Lefebvre, tient à rassurer la population et les visiteurs : la ducasse sera un moment de fête, encadré par toute la sécurité nécessaire. "La ducasse d’Ath, ça doit rester un moment de partage, le moment où toutes les familles ont envie de se retrouver autour d’un objectif commun c’est celui de voir nos géants dans les rues, souligne le mayeur. Et donc il n’est pas question que demain notre population ait peur de sortir qu’elle se dise "Oh non je ne vais pas aller à la Ducasse parce qu’il y a eu des événements ces dernières semaines". Nous sommes là pour assurer la sécurité […] et donc nous avons pris les mesures nécessaires pour que tout se passe dans les meilleures conditions".

Quelles mesures ?

La ville sera, dès vendredi, fermée par des barrages de police : "ce sont des barrages filtrants très réglementés, donc seuls les riverains et quelques personnes -des médecins etc- peuvent rentrer en ville avec leur véhicule, précise le bourgmestre. Nous avons beaucoup de policiers : plus de 500 policiers qui seront déployés durant le week-end" (ndlr : au lieu de 400 habituellement). Ath a aussi décidé d’interdire les drones au-dessus de l’intra-muros. Et elle a prévu, au hall du Ceva, des cellules policières pour faire face à des arrestations, même nombreuses (plusieurs dizaines de personnes à la fois si nécessaire).

Mais la cité des géants a aussi renforcé son dispositif de vidéosurveillance : "nous avons prévu aussi des caméras sur tous les axes qui seront utilisés durant le cortège. Tous ces axes seront surveillés avec une structure de contrôle où nous avons des policiers en permanence devant les écrans qui vérifient ce qu’il se passe". Et Bruno Lefebvre insiste : "tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de souci !"