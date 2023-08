Ath : que s’est-il passé ce dimanche ? Le Sauvage donne sa version

Que s’est-il passé à Ath ce dimanche à la Ducasse ? Le personnage du Sauvage était censé se muer en Diable mais cela n’a pas été le cas. Pourquoi ? Aujourd’hui, sur sa page Facebook, le groupe de la Barque s’explique et avance ses arguments : "Nous avons été confrontés à des problèmes d’ordre techniques. L’ajout de la couleur rouge n’a pas donné le résultat escompté à cause de la transpiration et du fond de couleur noire ainsi que du manque de luminosité", précisent les membres.

Et d’ajouter : "Nous voulons clarifier absolument la situation, l’évolution du personnage aura bien lieu dans l’esprit de la Commission citoyenne du folklore, peut-être que dans l’enthousiasme du moment nous n’avons pas été assez loin dans les éléments que nous voulions mettre en avant, nous sommes attristés qu’il y ait eu méprise sur les intentions de notre groupe".