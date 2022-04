Ath – Louvain-la-Neuve : 80 kilomètres à pied pour cinq anciennes bleuettes de l’an 2000

Rallier Louvain-la-Neuve depuis leur ville d’origine Ath : Elise, Audrey, Céline et les deux Elodie ont passé un week-end sportif. Ces cinq amies ont parcouru en deux jours 80 kilomètres à pied. Un défi au profit du FNRS et de la recherche contre le cancer. On ne connaît pas encore le montant de la cagnotte du défi Bleuettes 2000, comme elles l’ont baptisé, en référence à leur baptême étudiant à l’Athoise, il y a 22 ans. Les dons peuvent encore être réalisés jusqu’au 18 avril.

Crédit photo : Bleuettes 2000.