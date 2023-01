Ath : les champs d’un agriculteur, transformés en terrains de football ?

"J’en ai perdu le sommeil, ma famille aussi", nous explique Justin Duvivier. Il gère une exploitation agricole avec son père. Connu pour les "fraises de Mainvault", Justin mise sur la diversification. Il y a un an et demi déjà, il a été approché par l’intercommunale Ipalle. "Ils sont venus me rencontrer et ont évoqué un projet d’implanter des terrains de football sur des terres dont je suis propriétaire. A l’époque, il y avait d’autres terrains envisagés", raconte le jeune homme. "Depuis, plus rien. Jusqu’à la semaine dernière, où lors de la foire agricole, on m’a laissé entendre que ces terrains, la ville les voulait vraiment. Et que ça se trancherait en justice, si je refusais de me faire exproprier".