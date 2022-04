Ath : le portrait de Philippe le Bon reconnu comme "Trésor" par la Fédération Wallonie-Bruxelles

C’est l’un des 6 biens culturels classés comme "Trésors" par la ministre de la Culture. Restauré à plusieurs reprises, il sera exposé à la Maison des Géants, à Ath, dès l’an prochain après les travaux.



Avec sa peinture d’une très grande qualité, son fond doré à la feuille d'or et ses parties ajoutées au fil du temps (comme le parchemin que tient Philippe le Bon sur la peinture), ce tableau regorge encore de mystères. "On ne sait pas le nom du peintre qui a réalisé ce tableau", indique le directeur de la Maison des Géants Laurent Dubuisson. "Ni la personne qui en a fait la commande. On sait que c’est un excellent peintre, avec un travail d’une qualité fantastique. On est sur un tableau de petite taille, qui fait 30x20 cm, peint sur bois. Il représente un homme habillé tout en noir et il porte un collier qui a l’air d’être assez prestigieux… Puisque c’est le collier de la Toison d’Or. On comprend tout de suite que c’est un personnage important".