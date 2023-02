Ath : le mixeur Luc Thomas décroche son premier César… à sa grande surprise

La cérémonie des César récompense chaque année des stars mais aussi des professionnels de l’ombre, sans qui le cinéma ne serait pas le cinéma. Vendredi soir, à Paris, le Athois Luc Thomas a reçu son tout premier César pour son travail du son sur le film "La Nuit du 12", de Dominik Moll, grand vainqueur de la soirée.

Vendredi soir, à la cérémonie, Luc Thomas arrive un peu "les mains dans les poches", et surtout sans petit papier prêt à servir, avec la liste des remerciements à ne pas oublier. "Honnêtement, on ne s’y attendait pas. Le travail du son étant volontairement sobre sur le film "La Nuit du 12", on s’attendait à ce que ce soit d’autres films qui soient récompensés". Et pourtant le voilà appelé sur scène, pour le prix du meilleur son. Il n’est pas seul, deux autres collègues sont primés : le preneur du son et le monteur du film. "Et toute une équipe derrière nous, nous sommes des têtes de gondole !" ironise le Athois.