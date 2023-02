Ath : Le mixeur Luc Thomas décroche son premier César

Sa spécialité à lui ? "Mixeur. Je reçois toute la matière sonore. A moi de rendre l’ensemble le plus harmonieux possible et si possible de susciter des émotions. Je suis un des tout premiers à voir le film terminé". Travail de l’ombre par excellence, il ne doit "pas se remarquer", complète le Athois. "Si on commence à analyser la bande-son d’un film, je pense qu’il y a quelque chose qui cloche. Sauf si c’est voulu, bien entendu, qu’il y a des effets spéciaux, des bruitages…" Les compliments qui le touchent, à propos de son dernier film, concernent la chaleur des voix, la manière dont les gens parlent. "Je pense qu’avec notre petite participation, on arrive à ce que ça remue un peu les gens".

Sa filmographie fait le grand écart entre des films d’animation (Big Foot Family, Royal Corgi, Sammy...), le cinéma d’auteur de Lucas Belvaux (Des hommes, Chez nous, Rapt!...). "Avant je faisais surtout des films, très peu de télé. Pour le moment, la tendance s’inverse. En ce moment, je suis un peu habitué aux séries : La Trêve 2, Ennemi Public saisons 2 et 3, Des gens bien, Pandore…

Samedi prochain, ce "magicien du son" sera peut-être à nouveau sur scène. Il est nommé aux Magritte, cérémonie dont il a déjà ramené deux trophées en 2014 ("Ernest et Célestine") et 2015 ("Pas son genre"). Jamais deux sans trois ?