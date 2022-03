Ath : la Ducasse fera son grand retour dans sa forme traditionnelle durant ce mois d'août 2022

En 2020, la Covid frappait le monde entier. De nombreuses activités folkloriques ont du être annulées. La Ducasse d'Ath n'y a pas échappé. 1 an plus tard, elle faisait son retour mais plus de grand rassemblement cette fois. Un plan B moins conséquent avait été mis en place.

Le concours d'affiches sera également au programme cette année. "Le contexte sanitaire nous permet de revivre nos événements. La population est demandeuse et en a vraiment besoin. On veut qu'elle soit intégrée dans cette envie d'un retour à la normale. D'ici 3 semaines, on lancera, via la maison des géants, le concours où toute la population sera invitée à nous envoyer des projets d'affiches. Un jury déterminera celle qui représentera la Ducasse 2022", annonce le bourgmestre d'Ath, Bruno Lefebvre.