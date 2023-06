Ath : des soirées jeux de société féministes pour échanger tout en s’amusant

Mêler féminisme et jeux de société : c’est le nouveau projet du collectif Les dés genré‧es à Ath. Au programme de ces soirées ouvertes à tout le monde : pédagogie, partage et amusement. Après un passage au festival bruxellois Les Volumineuses, le bouche-à-oreille commence à faire son effet. Rencontre avec les membres du collectif. Elles vous partagent également 3 jeux de société féministes pour une soirée inclusive entre potes.

À la base du projet, ce sont 4 femmes : Mathile Largepret, Aurore Renard, Célie Dans et Aurore Dosimont. À leur échelle, elles veulent faire bouger et évoluer les mentalités : "Créer ce collectif à Ath, c’était aussi une manière pour nous de permettre de se recréer un espace féministe en Wallonie. Car c’est vrai qu’à Bruxelles, il y a déjà beaucoup de choses qui sont organisées et on trouve ça super positif mais on trouvait également important d’essayer de faire changer les choses à notre échelle, dans notre région, au niveau local" explique Aurore Dosimont.

Ces jeux de société, on les perçoit comme des outils pédagogiques mais aussi ludiques.

Leur première rencontre remonte au début de cette année 2023. Une connaissance en commun permet la mise en contact des 4 créatrices du collectif. "On a commencé à jouer à 4 pour tester entre nous. […] Et en fait, on a trop kiffé. À partir de là, on s’est posé la question : 'mais pourquoi on n’irait pas jouer dans des bars avec d’autres personnes et/ou pourquoi on ne demanderait pas à d’autres potes de venir ?' ".

Le projet était lancé. "On a trouvé ça tellement chouette et enrichissant de partager ce type de soirées ensemble" expliquent avec beaucoup d’entrain Aurore et Célie.

Convaincues de leurs utilités et portées pédagogiques, le collectif Les dés genré‧es a déjà organisé deux évènements dans des bars à Ath durant les mois de mars et de mai. Plus récemment, elles ont pu faire profiter le public de leurs soirées jeux de société féministes dans le cadre du festival Les Volumineuses (à Bruxelles).