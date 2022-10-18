Безкоштовні майстер-класи з фотографії для українських дітей | Ateliers photo gratuits pour enfants ukrainiens

Ваша дитина цікавиться фотографією? Український центр громадянського суспільства проводить фотокласи в Брюсселі для дітей від 10 до 12 років.

Програма створена у співпраці з професійними фотографами з організації shoot4change та Будинку культури та соціальної інтеграції Моленбека.

Дітей чекає захоплюючий курс із 8 майстер-класів, де вони зможуть легко зрозуміти налаштування професійної камери, навчитися працювати зі світлом, кольором і композицією. Педагоги також навчать працювати в різних жанрах та середовищах, у студії та на природі.

Наприкінці курсу студенти створять власний фотопроект.

Конкретно ці 2-годинні заняття розпочнуться 22 жовтня і проходитимуть щосуботи. Вони будуть доставлені англійською мовою з українським перекладом.

Ці абсолютно безкоштовні курси проходитимуть у невеликих групах від 10 до 12 осіб у Maison de la Culture et de l'Intégration Sociale у Моленбеку.

Кількість місць обмежена, тому не зволікайте з реєстрацією! Заходьте на сторінку Українського центру громадянського суспільства у facebook.