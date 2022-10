Безкоштовні майстер-класи з фотографії для українських дітей | Ateliers photo gratuits pour enfants ukrainiens

Votre enfant s’intéresse à la photographie ? Le centre ukrainien de la société civile propose des cours de photo à Bruxelles pour les enfants âgés de 10 à 12 ans.

Le programme est réalisé en collaboration avec des photographes professionnels de l'organisation shoot4change et la Maison de la Culture et de l'Intégration Sociale de Molenbeek.

Les enfants pourront profiter d'un cours passionnant de 8 ateliers où ils pourront facilement saisir les réglages pros de l'appareil photo, apprendre à travailler avec la lumière, la couleur et la composition. Les éducateurs enseigneront également le travail dans différents genres et environnements, en studio et en plein air.

A la fin du cours, les étudiants créeront leur propre projet photo.

Concrètement, ces cours de 2 heures débuteront ce 22 octobre et auront lieu tous les samedis. Ils seront dispensés en anglais avec traduction ukrainienne.

Ces cours totalement gratuits se dérouleront en petits groupes de 10 à 12 personnes à la Maison de la Culture et de l'Intégration Sociale de Molenbeek.

Les places sont limitées alors n’hésitez pas à vous inscrire ! Rendez-vous pour cela sur la page facebook du centre ukrainien de la société civile.