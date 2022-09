Atelier Jardin : Une table-établi de jardin

Tout d’abord, percer la table pour y placer 2 bassines, puis peindre la table avant d’y installer nos bassines, dont une percée afin d’en faire un bac pour plantes aromatiques dans lequel on place, au fond, des billes d’argile, un morceau de voile de forçage pour garder le substrat et on y ajoute un mélange de terre de jardin, de sable de rivière, de petits cailloux et de terreau. On peut y planter, par exemple, du romarin, du thym et de la sauge.

La 2ème bassine va servir de réserve d’eau pour s’y laver les mains ou la cueillette de légumes du jardin. Et, à la fin de la journée, on va arroser les plantes du jardin avec cette eau.

Pour égoutter les légumes lavés, on va se servir du tiroir dont on aura remplacé le fond par un grillage.

Pour rendre cet établi multifonctionnelle, quelques astuces avec de vieux outils, comme un râteau, vissés sur les côtés afin d’y pendre les accessoires qu’on utilise souvent.

On peut également fleurir la table avec quelques pots de pensées, par exemple.

Cette table peut également servir pour le rempotage grâce à la réserve de terreau qui se trouve dans le chaudron sous la table.

Il ne vous reste plus qu'à adapter ce projet selon vos besoins et vos envies et de lui trouver une place dans votre jardin.