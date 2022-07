Atelier de vannerie : faire des paniers avec des techniques traditionnelles avec la Gaumette

Du côté de Florenville, en province de Luxembourg, il existe un espace de formation qui a pour objectif de mettre en lien les amateurs qui cherchent à développer leur créativité avec des artisans qui veulent partager leurs talents. Son nom : La Gaumette.

La Gaumette, c’est un centre de formation en Gaume qui propose toute une série d’ateliers qui mettent en avant l’autonomie et le souci de l’environnement. Parmi tous ces ateliers, la vannerie, qui consiste à faire des paniers avec des techniques traditionnelles.

"La Gaumette, c’est une association qui a été créée dans les années 70 par mes parents. C’est une association qui se donne trois orientations. La première, c’est la transmission des arts et des traditions. La seconde, c’est tout ce qui tourne autour du folk, de la musique folk et de la danse folk. Et la troisième, c’est toutes les activités en lien avec la nature et l’environnement. La vannerie traditionnelle, on la fait avec notre formateur Loick depuis plus de 25 ans. L’idée, c’est de transmettre les anciennes techniques de vannerie pour que ça ne se perde pas et que les gens puissent perdurer avec ces techniques", nous explique Brigitte Laurent, responsable de La Gaumette.