Atari remet sa console Atari 2600 au goût du jour

La console fera son grand retour en novembre prochain. À la fois rétro et moderne, elle sera évidemment compatible avec nos nouveaux téléviseurs, mais surtout avec les cartouches de l’époque.

Autant dire que si vous avez des vieilles cartouches qui traînent, c’est l’occasion de les ressortir. L’Atari 2600+ (c’est son nouveau petit nom) ne sera malheureusement pas en mesure de faire tourner 100% des cartouches datant des années 70 et 80 (la liste complète des jeux compatibles est à retrouver à cette adresse), mais dans le pire des cas, une cartouche contenant 10 classiques sera livrée avec la console. Et les plus gros jeux, comme Asteroids, Pac-Man, Space Invaders et même l’horrible E.T. the Extra-Terrestrial seront compatibles.

Prévue seulement aux Etats-Unis pour l’instant, l’Atari 2600+ reprendra le look culte de la console d’origine, mais dans une version plus petite. Son prix quant à lui risque de piquer un peu : comptez 129,99 dollars, pour rejouer à des jeux qui ont plus de 40 ans…