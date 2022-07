Atari 2600 : voici à quoi ressemble la version en LEGO

Annoncée en avril 2022, la version LEGO de la célèbre console sera disponible le 1er août.

Quelques mois après la fuite, publiée par un site allemand, LEGO officialise le set, composé de 2,532 pièces. L’occasion pour les nostalgiques de construire la console (basée sur la version de 1980, et non pas de 1977), mais également d’assembler des cartouches de jeu, un joystick, des dioramas de quelques jeux et une petite scène d’un enfant jouant dans son salon.

Les jeux illustrés par LEGO, sous la forme de cartouches et de dioramas, sont Asteroids, Adventure et Centipede. "L'Atari 2600 a été l'un des cadeaux les plus mémorables que j'ai reçus quand j'étais enfant", a expliqué le designer Lego Chris McVeigh dans un communiqué de presse. "C'est pourquoi cela a été une expérience si incroyable de réunir deux icônes, Atari et Lego, dans ce set génial. Nous espérons que la construction de cette console classique vous ramènera à l'époque où une poignée de pixels signifiait un monde d'aventure.”