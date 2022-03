Astuces pour ne pas gaspiller les fruits et légumes : les erreurs à ne plus commettre

Voici quelques astuces pour garder vos fruits et légumes plus longtemps et éviter ainsi qu’ils pourrissent avant de les manger.

Le gaspillage alimentaire est un fléau dans notre société et la Belgique ne fait pas office de bon élève. En effet, en Belgique, environ 3,6 millions de tonnes de nourriture sont jetées tous les ans . Essayons de faire mieux en jetant moins de nourriture et notamment les produits frais comme les fruits et légumes.