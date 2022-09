Astuce iOS : faites vibrer les touches de votre clavier

Une fois la vibration activée, votre iPhone tentera de rendre le clavier tactile plus immersif. Attention cependant : iOS 16 souffre encore de problèmes de jeunesse, dont une autonomie qui n’est pas au top. Et par dessous tout, Apple a reconnu que le retour haptique du clavier pouvait drainer encore plus la batterie.

À vous de voir si cela en vaut la peine, en attendant, on l’espère, que la marque à la pomme publie une mise à jour.