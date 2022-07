Astuce iOS : comment vider le cache de votre navigateur et récupérer du stockage ?

Votre navigateur sur iOS et iPadOS, accumule au fil de vos séances de surf, une quantité non négligeable de données, qui permettent à certains sites de se charger plus rapidement. Mais certaines de ces données peuvent ne plus être à jour et ne servent donc plus à rien. C’est pourquoi un petit nettoyage de temps à autre n’est pas une mauvaise idée. D’autant que cela libérera de la place sur votre appareil.

Safari

Voici comment procéder si vous utilisez Safari, le navigateur par défaut présent sur iPhone et iPad :

Rendez-vous dans les réglages de votre appareil Scrollez jusqu’à Safari Une fois dans le sous-menu Safari, vous trouverez en bas de la liste le menu “Avancé” Cliquez ensuite sur “Données de sites”

Vous apercevrez alors les données enregistrées sur votre appareil, et l’espace qu’elles occupent. Vous pouvez supprimer les données une par une, ou tout supprimer d’un coup. Si iCloud est activé, cela supprimera également les données sur vos autres appareils liés au même compte Apple ID.