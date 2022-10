Astuce iOS : comment transformer le clavier en trackpad, pour plus de précision

Cette astuce n’a rien de nouveau, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, il serait vraiment dommage de passer à côté. Surtout si vous avez souvent besoin de vous corriger lorsque vous écrivez sur votre téléphone.

Car oui, l’iPhone embarque un trackpad, et son fonctionnement est on ne peut plus simple. Pour l’activer, il suffit de maintenir votre doigt sur la barre d’espace, lorsque le clavier est affiché à l’écran. Les touches du clavier disparaîtront pour laisser place à votre doigt. En le faisant glisser, tout en maintenant appuyé, vous pourrez déplacer le curseur avec précision, et ensuite reprendre votre texte en levant votre doigt.

Cette option pratique fonctionner à tous les niveaux, que ce soit sur Safari, dans Notes, ou dans des applications tierces qui n’utilisent pas leur propre clavier.

Si vous combinez cette astuce avec la correction automatique (à activer en vous rendant dans réglages > général > claviers > correction automatique), et l’écriture par swipe (il suffit de glisser d’une lettre à l’autre sans lever votre doigt), vous pourrez gagner un temps fou lors de la rédaction d’un message ou d’un texte.

