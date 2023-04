Astuce iOS : comment scanner et copier du texte avec votre iPhone ?

Depuis la sortie d’iOS 15, Apple a introduit une fonctionnalité très pratique, qui permet de scanner, reconnaître, traduire et copier du texte en quelques clics. On vous explique.

Cette option, baptisée Live Text, se retrouve majoritairement à deux endroits : au sein de l’appareil photo, et dans l’application Photos. On commence avec l’appareil Photo, et c’est on ne peut plus simple. Pointez votre iPhone sur du texte, et une fois celui-ci reconnu par l’appareil, un cadre jaune viendra l’entourer. Cliquez ensuite sur l’icône Live Text dans le coin inférieur droit de l’écran, et iOS viendra automatiquement extraire le texte. À partir de là, vous pourrez le copier, effectuer une recherche en ligne ou traduire la sélection.