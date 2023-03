Astuce iOS : comment retrouver sa voiture grâce à Siri ?

Ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois : impossible de retrouver notre voiture dans un parking géant. Les allées et les voitures commencent à se ressembler, on perd patience, et on tente, en vain, de déverrouiller le véhicule à distance en espérant apercevoir le clignotement des phares ou entendre un bip.

Pourtant, il existe une solution bien pratique au sein d’iOS, qui permet de se repérer plus facilement. Et Siri peut même vous être d’une grande utilité (ce qui est suffisamment rare pour être souligné). Pour cela, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone.