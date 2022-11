Astuce iOS : comment programmer l’envoi d’un mail ?

Vous désirez planifier l’envoi d’un mail ? C’est désormais possible sur iOS 16, et ce sans passer par un client mail tiers.

L’application Mail, disponible sur iPhone, iPad et Mac permet en effet (et il était temps) de programmer un envoi. Pour cela, rien de plus simple :

Sur iPhone et iPad

Si vous avez installé iOS 16 et iPad OS 16, rendez-vous dans l’application Mail, et rédigez votre message. Une fois celui-ci terminé, appuyez longuement sur le bouton d’envoi, situé à côté de l’intitulé de votre mail. Un menu apparaîtra, avec quatre options :

Envoyer maintenant

Envoyer ce soir à 21:00

Envoyer demain à 08:00

Envoyer plus tard…

Cette quatrième option vous permettra de choisir précisément la date et l’heure de l’envoi. Attention, Apple rappelle que l’appareil doit rester en ligne pour garantir la distribution du message.