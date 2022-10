Astuce iOS : comment préserver la batterie de votre iPhone ?

Ne fermez pas manuellement vos applications

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, quitter manuellement une application en arrière-plan n’économise pas la batterie. C’est même l’inverse. Car la prochaine fois que vous la réouvrirez, votre iPhone devra la recharger entièrement. Faites plutôt confiance à iOS, qui est plus que capable de gérer ses applications en arrière-plan, et optimiser leur veille.

Rafraîchissez moins d’applications en arrière-plan

Certaines applications n’ont pas besoin d’être constamment à jour, et de solliciter votre iPhone et sa batterie pour se connecter et récupérer les dernières données. C’est pourquoi iOS propose d’activer le rafraîchissement en arrière-plan au cas par cas.

Rendez-vous dans Réglages > Général > Rafraîchissement des applications en arrière-plan afin d’activer ou désactiver les applications qui vous intéresse le plus. Notez qu’il en va de même pour la localisation. Toutes les applications n’ont pas besoin de savoir où vous vous trouvez exactement à tout moment. Là encore, pour faire votre sélection, rendez vous dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation.