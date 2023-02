Astuce iOS : comment partager facilement votre localisation avec un proche ?

Partager une localisation exacte sur iOS est non seulement possible, mais Apple multiplie les solutions, avec des intégrations présentes dans plusieurs applications. C’est notamment le cas de Messages, Apple Maps, ou encore l’application Localiser.

Partager sa localisation depuis l’app Messages

Commençons par la messagerie d’Apple, qui permet de partager une localisation en quelques clics. Pour cela, il suffit d’ouvrir la conversation qui vous intéresse, puis de cliquer sur l’avatar / le nom de votre correspondant en haut de l’écran.

Deux options sont disponibles : envoyer ma position actuelle et partager ma position. La première option partagera un lien Apple Maps à votre contact, qu’il n’aura plus qu’à ouvrir pour savoir précisément où vous vous trouvez, et éventuellement calculer un itinéraire pour vous rejoindre.

La seconde option est à utiliser avec précaution, car elle partage votre position en temps réel. Apple propose plusieurs sous-options. Vous pouvez ainsi partager votre position pendant une heure, pendant une journée, ou indéfiniment. Pour annuler le partage, il suffit de cliquer sur “ne plus partager.” Et si vous avez oublié que votre position est partagée, iOS vous indiquera que le partage est actif au sein de la conversation.

Évidemment, Apple étant Apple, cette fonctionnalité ne fonctionne qu’entre utilisateurs d’iPhone. Vous ne pourrez donc pas partager votre localisation par SMS avec un utilisateur Android.

Partager sa localisation avec l’app Localiser

L’application qui localise vos AirTags et vos appareils pommés permet également de localiser des personnes. Il suffit de cliquer sur l’onglet “Personnes”, et de partager votre position. Si des contacts partagent également leur position avec vous, c’est à cet endroit que vous les retrouverez.

À noter qu’Apple propose les mêmes options que dans l’application Messages : un partage d’une heure, d’une journée, ou un partage permanent.

Partager sa localisation avec Apple Plans

Pour terminer, vous pouvez également faire appel au service de cartographie d’Apple pour partager votre localisation.

Cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit de l’écran afin de vous assurer que la carte affiche bien votre localisation actuelle Levez le panneau inférieur de l’application, jusqu’à ce qu’apparaissent les options “Partager ma position” et “Marquer ma position” Cliquez sur “Partager ma position” et choisissez un contact.

Vous pouvez également copier le lien et l’utiliser sur d’autres applications (WhatsApp, Messenger, Mail, etc.)