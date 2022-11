Astuce iOS : comment paramétrer une communication non genrée ?

iOS et iPadOS offrent une option permettant de choisir votre forme d’adresse préférée, pour toujours plus d’inclusivité. On vous explique comment l’activer.

Si vous avez déjà installé iOS 16 et/ou iPadOS 16, rendez-vous dans les réglages de votre appareil, puis dans Général. L’option se trouve dans le sous-menu “Langue et région”, où vous pouvez entre autres choisir vos langues préférées et paramétrer le format de la date ou encore le système de mesure.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui se trouve dans le menu “Forme d’adresse”. En cliquant dessus, Apple vous proposera quatre choix :