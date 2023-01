Astuce iOS : comment limiter votre iPhone lorsque vous le passez à un ami

Ça nous est déjà tous arrivé : on passe notre téléphone pour montrer un contenu, et la personne ne peut s’empêcher de fouiller un peu plus dans vos affaires. Alors pour faire face aux personnes trop curieuses, iOS propose une solution pratique, qui devrait également plaire aux parents.

Et c’est une fois de plus dans les réglages d’accessibilité que cela se passe (Réglages > Accessibilité). L’option s’appelle Accès Guidé, et se trouve dans la sous-section “Général”. Une fois activée, la fonction limitera l’accès de l’iPhone à une application.

Lancez l’application de votre choix, puis cliquez trois fois sur le bouton latéral (celui qui permet d’allumer et d’éteindre l’appareil) pour bloquer l’application. Pour en sortir, la manœuvre sera la même : trois clics rapides sur le bouton latéral.

Comme on vous le signalait plus haut, l’accès guidé est également très pratique pour les parents, qui prêtent leur téléphone (ou leur iPad) à un enfant en bas âge. Afin qu’il évite de quitter son jeu ou sa vidéo, les parents peuvent activer l’option et s’assurer que l’enfant ne déréglera pas l’iPhone.