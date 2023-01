Astuce iOS : comment installer des raccourcis et automatiser les fonctionnalités de l’iPhone ?

Pour cela, on se rend sur la page du raccourci On clique sur “Get Shortcut” en haut de la page. L’application Raccourcis va s’ouvrir, et vous proposer d’ajouter le raccourci. S’il s’agit de votre premier raccourci externe installé, iOS vous demander d’accepter l’accès aux données par ce raccourci. Vous aurez le choix entre “Autoriser une fois”, “Toujours autoriser” ou “Refuser”. iOS peut également vous demander d’autoriser les raccourcis non fiables. Si vous avez validé l’accès, le raccourci sera affiché dans votre bibliothèque de raccourcis. Pour l’activer, il suffira de cliquer dessus. Dans le cas de Water Eject, le téléphone émettra un son, qu’il suffira d’arrêter en cliquant sur l’icône stop.

À noter que chaque raccourci est modifiable et paramétrable, en cliquant sur les trois petits points à côté de son nom. Vous pouvez changer son appellation, sa couleur, ou son fonctionnement. Et vous pouvez également le lier à une commande vocale (”Dis Siri, éjecte l’eau de mon iPhone”) ou ajouter un raccourci à votre raccourci sur la page d’accueil du téléphone ou sur l’écran de veille.

Bref, tout ou presque est possible. Il suffit d’y consacrer un peu de temps et fouiller sur RoutineHub ou dans la galerie proposée par Apple au sein de l’application. Ce n’est certes pas l’outil le plus user-friendly de la marque à la pomme, mais on s’y fait très vite.

Enfin, sachez que d’autres raccourcis seront également déjà présents dans votre galerie. Ils proviennent d’applications tierces que vous avez installées depuis l’App Store, et dont les développeurs prennent en charge les raccourcis. Vous pourrez par exemple enregistrer un nouveau livre dans l’application Book Track, lancer un minuteur dans Timery ou lancer une série sur un service de streaming.