Depuis l’arrivée du mode portrait sur iOS, Apple a introduit une sélection d’outils de retouches plus avancés au sein de l’application Photos, disponible à la fois sur iOS, iPad OS et MacOS.

Et un de ces outils permet d’ajuster le bokeh, nom donné au rendu flou qui entoure l’élément net de la photo. Voici la marche à suivre pour l’accentuer ou le diminuer sur iPhone (les étapes sont plus ou moins les mêmes sur iPad et Mac) :