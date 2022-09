Astuce iOS : comment copier-coller rapidement des éléments entre vos appareils Apple ?

Sur TikTok, des utilisateurs surpris ont découvert une façon inédite de copier-coller des éléments (texte, liens, photos) d’un appareil pommé à un autre.

Et si la technique n’a rien de nouveau, elle reste fun et plus ludique à utiliser que les méthodes classiques qu’on connaît tous (à savoir sélectionner le texte ou la photo, et d’appuyer sur copier puis coller).

Pour tester cette astuce, qu’Apple nomme le “presse-papier universel”, sachez avant toute chose qu’il faut absolument que vos appareils soient tous liés à un même compte Apple. Cela fonctionne entre un iPhone, un iPad et un Mac. Ensuite, il faut que “Handoff” soit activé sur vos appareils. Pour cela, il suffit de se rendre dans les réglages, puis dans Général > AirPlay et Handoff > et d’activer Handoff.

Une fois l’option activée sur chaque appareil, assurez-vous d’être sur le même réseau WiFi et d’avoir activé le Bluetooth. Vous pourrez ensuite copier-coller de manière classique, ou, pour un effet “Waouw”, pincer l’élément à copier avec trois doigts, et les relâcher sur l’autre appareil.

Et comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, ça fonctionne vraiment. À condition d’avoir un appareil pas trop ancien (c’est-à-dire pas d’iPhone ultérieur au 5, notamment).