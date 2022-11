Apple propose une option intéressante pour tous les allergiques aux sonneries de téléphone. En fouillant dans les réglages de l’iPhone, il est possible de créer une vibration unique pour vos contacts.

Ce n’est pas l’option la plus connue, mais elle existe bel et bien, et est simple à mettre en place. Tout commence dans l’application “Contacts.” Choisissez ensuite un contact de votre choix, et sur “modifier” dans le coin supérieur droit de l’écran.