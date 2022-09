Astuce iOS : comment améliorer les annotations sur vos captures d’écran ?

Cette fonctionnalité bien cachée n’a rien de nouveau. Mais à en croire les nombreuses vidéos publiées sur TikTok, cette option pratique n’est pas connue de tous.

Vous le savez, depuis plusieurs années, il est possible d’annoter les captures d’écran prises sur iPhone ou iPad. Une fois la capture d’écran réalisée, iOS et iPad OS affichent une icône en forme de crayon dans le coin supérieur droit de l’écran. En cliquant dessus, plusieurs outils apparaissent : un marqueur, un feutre fluo, un crayon, une comme, et même une règle.