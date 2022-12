Astuce iOS : comment activer la fonction Karaoké ?

À l’approche des fêtes, Apple propose aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad et d’Apple TV un mode Karaoké joliment conçu. Mais comme souvent avec la marque à la pomme, cette option nécessite d’être à jour.

Et il ne s’agit pas d’être à jour du côté software uniquement. Certes, il vous faudra passer à iOS 16.2 pour en profiter. Mais il faudra surtout posséder un abonnement à Apple Music, et un appareil récent. À savoir un iPhone 11 au minimum (ou un iPhone SE de 3e génération); une Apple TV 4K de 2022 (on ne sait pas pourquoi la précédente version n’est pas compatible); ou un iPad issu de cette liste :