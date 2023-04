Astuce iOS : ces fonctionnalités cachées de Safari

Le navigateur Safari, installé par défaut sur tous les iPhone et iPad, a l’air à première vue plutôt banal. Mais les équipes d’Apple y ont glissé plusieurs petites fonctionnalités cachées que vous ne connaissez peut-être pas. En voici une sélection :

Ouvrir une fenêtre fermée par erreur

Ça nous est tous déjà arrivé : on se trompe de page et on ferme la mauvaise fenêtre. Si ça vous arrive à nouveau, pas de panique, il existe plusieurs façons de faire marche arrière. La première consiste à secouer votre téléphone. iOS vous demandera alors si vous souhaitez annuler la fermeture de l’onglet, et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur oui.

Mais si, sur le moment, vous n’avez pas ce réflexe, vous pouvez toujours accéder à tous vous onglets, en cliquant sur l’icône en bas à droite de l’écran, puis en maintenant votre doigt sur l’icône + en bas à gauche de l’écran. iOS vous affichera alors une liste de tous vos onglets récemment fermés.

Trouver la bonne page

Vous avez trop de fenêtres ouvertes et vous ne savez plus où se trouve l’information que vous recherchez ? Rendez-vous dans la vue onglets (l’icône en bas à droite de l’écran), et scrollez tout en haut de vos fenêtres ouvertes. Un champ de recherche apparaîtra, et celui-ci concentrera ses résultats sur les onglets qui sont ouverts actuellement.

Remonter en haut d’une page en un clic

Vous avez lu un long article ou parcouru un long site ? En cliquant tout en haut de l’écran (là où se situent l’heure, la batterie, etc.), iOS remontera automatiquement au sommet de la page. À noter que cette petite astuce fonctionne partout sur iOS (dans l’application Photos, dans le calendrier, etc).

Fermer tous les onglets d’un coup

En maintenant votre doigt appuyé sur l’icône onglets (qui se trouve toujours en bas à droite de l’écran), vous aurez la possibilité de fermer tous les onglets ouverts. Vous pourrez également déplacer les onglets vers un nouveau "groupe d’onglets", une nouvelle fonctionnalité qui permet de sauvegarder des sites web dans des dossiers qui se synchronisent avec iOS, iPadOS et macOS.

Vous pouvez également programmer la fermeture automatique des onglets dans les réglages de Safari (Réglages > Safari) : Apple propose plusieurs options et peut fermer les onglets à votre place après un jour, une semaine ou un mois. Vous pouvez bien évidemment conserver une fermeture manuelle.

Créer une app à partir d’une page web

Enfin, pour toutes les entreprises qui ne peuvent pas proposer d’application sur l’App Store (car leur contenu n’est tout simplement pas accepté par Apple) ou si vous préférez la version web d’un site plutôt que son application officielle, il existe un moyen de placer ces sites sur votre écran d’accueil.

Prenons l’exemple d’Instagram, qui propose une PWA (Progressive Web App) en plus de l’application sur l’App Store. En vous rendant sur le site instagram.com depuis Safari, vous pouvez cliquer sur l’icône de partage (le carré avec une flèche vers le haut), puis scroller jusqu’à l’option "Sur l’écran d’accueil". Cliquez ensuite sur "ajouter" pour retrouver l’icône du site sur votre écran d’accueil.

Le site s’ouvrira alors comme une application, et sera indépendant de vos fenêtres ouvertes dans Safari. Et bonne nouvelle : depuis peu, Apple autorise les notifications pour les Web App. Celles-ci peuvent donc vous notifier, comme le font les véritables applications.