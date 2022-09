Astuce iOS 16 : comment ajouter des widgets sur l’écran de verrouillage de votre iPhone ?

iOS 16 est disponible depuis ce lundi 12 septembre. Et si votre iPhone est compatible, il y a de nombreuses nouveautés à essayer.

Mais aujourd’hui, c’est sur l’écran de verrouillage qu’on va s’attarder. Plutôt limité jusqu’à présent (seul le fond d’écran était personnalisable), cet écran devient désormais plus intéressant, notamment grâce à l’arrivée du mode “always-on” de l’iPhone 14, qui garde l’écran en permanence allumé afin d’y lire de brèves informations sans le déverrouiller, un peu comme sur l’Apple Watch.

À cette occasion, Apple a donc décidé de booster les options de personnalisations. Avec iOS 16, il est enfin possible de modifier la police d’écriture de l’heure (8 choix sont disponibles); de mettre en avant votre fond d’écran, en faisant passer certains éléments au premier plan; et surtout d’ajouter des petits widgets !

Là aussi, Apple reprend les codes de l’Apple Watch. Deux espaces sont personnalisables : une fine ligne située au-dessus de l’heure, et une bande plus large juste en dessous. La ligne ne peut afficher que du texte et de petites icônes; la bande peut contenir jusqu’à 4 widgets.