Astuce cuisine : la mayonnaise parfaite et facile !

Vous avez aimé cette astuce de cuisine de Carlo, vous allez adoré son livre de recettes !

" Les trésors du placards ", c’est 50 idées de plats à partir de ce qui reste dans votre frigo ou dans votre congélateur. La promesse, vous faire dépenser moins mais manger mieux. Aussi savoureuses que variés, ces recettes vont vous étonner.

Produit par "Femmes d’Aujourd’hui" et "On n’est pas des pigeons", ce livre est en vente en librairie, du 21 avril au 4 mai, à 10 € (en plus du prix du magazine). Vous pouvez aussi l’obtenir sur le site de " Femmes d’Aujourd’hui ".