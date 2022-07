Astrophysicien : un métier brillant en Belgique, pour avoir des étoiles plein les yeux

Son objectif est de comprendre la mécanique des corps célestes. Planètes, étoiles, astéroïdes, comètes ou galaxies, avec - cerise sur le gâteau : un Big Bang à expliquer et de la vie extraterrestre à dénicher. Rien que ça !

Alors dans son petit laboratoire (d’à peu près la taille de l’univers) il/elle adopte trois postures de travail : Observer / Théoriser / Instrumenter

Observer, d’abord, écouter surtout, en réalité, à l’aide de télescopes et d’antennes pour capter la lumière visible et toutes les rayonnements invisibles nommés gamma, X, ultraviolet, pour ensuite les décrire, les interpréter et voir si les faits confirment les théories, ou pas.

Parce qu’un astrophysicien conçoit également de nouveaux modèles mathématiques et théoriques pour expliquer les phénomènes captés.

Et tout ça grâce au travail d’instrumentation qui consiste à améliorer (et concevoir) les télescopes, sondes et autres capteurs qui équipent déjà les missions d’exploration actuelles et qui seront au cœur des futurs de nos expéditions interplanétaires.