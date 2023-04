A Exmouth, à la pointe nord-ouest de l’Australie, les astronomes ont garé leurs caravanes, installé leurs télescopes et enfilé leurs lunettes de protection pour regarder la lune se glisser devant le soleil avant l’éclipse totale. "Beaucoup de gens deviennent accros à ce moment étrange, comme venu d’un autre monde", a déclaré John Lattanzio, de la Société astronomique d’Australie. "Ils deviennent des 'chasseurs d’éclipses' et voyagent dans le monde entier pour renouveler l’expérience". A 11 : 29 heure locale (03 : 29 HB), l’obscurité est descendue sur les spectateurs, les plongeant dans un calme inquiétant, avant le retour du soleil cinquante-huit secondes plus tard, baignant de sa lumière l’arrière-pays poussiéreux australien, l’Outback. Elle sera également visible dans sa totalité en Papouasie occidentale et au Timor oriental.